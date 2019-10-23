США зняли санкції з Туреччини. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128491-ssha-znyaly-sankciyi-z-turechchyny.html

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Дональд Трамп, президент США, скасував санкцій проти Туреччини, які були введені у зв’язку з початком операції «Джерело миру» в Сирії.

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Американський лідер доручив міністру фінансів Стівену Мнучіну скасувати всі санкції, введені 14 жовтня, про що сьогодні повідомляє ТАСС.

Незважаючи на це, Трамп зазначив, що США готові відновити дію санкцій щодо Туреччини, якщо американське керівництво не буде задоволено її кроками в Сирії.

Санкції будуть скасовані, поки не станеться щось, що нам не сподобається, — сказав Трамп.

Президент США пообіцяв «істотно збільшити мита на імпортовані з Туреччини товари» в тому випадку, якщо Анкара порушить домовленості з Вашингтоном.

При цьому Трамп закликав інші країни допомогти Туреччині зміцнити контроль над кордоном з Сирією.

Нагадаємо, що Міноборони Туреччини заявило про завершення військової операції на півночі Сирії, оскільки США повідомили Анкарі, що курдські збройні формування були виведені з цього регіону до завершення 120-годинного терміну перемир’я.