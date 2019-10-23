Зеленський назвав умову для проведення зустрічі в "нормандському форматі". Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n128490-zelenskyy-nazvav-umovu-dlya-provedennya-zustrichi-v-normandskomu-formati.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини зможуть провести зустріч в «нормандському форматі» тільки після розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії зіткнення.

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Глава держави зазначив, що в даний момент розвести сили і засоби не виходить через порушення режиму припинення вогню. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Токіо.

Коли ми говоримо, що Москва висуває умови, знаєте, дуже багато засобів масової інформації говорять про різні умови. Ми домовилися, що у нас повинна бути зустріч, коли ми узгодимо текст так званої «формули Штайнмаєра» і коли у нас буде розведення на трьох дільницях, — сказав він.

Президент України нагадав про успішне розведення сил у Станиці Луганській і додав, що зараз йдуть підготовчі роботи до розведення в Петровському і Золотому. Зеленський висловив надію, що розведення сил все ж відбудеться, після чого пройде зустріч в «нормандському форматі».

Нагадаємо, минулого місяця міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що запланована на 17 вересня зустріч лідерів країн «нормандського формату» не відбулася через «технічні причини» у російської сторони.​