Новини України

Стало відомо, скільки українці отримають вихідних на новорічні свята. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128489-stalo-vidomo-skilky-ukrayinci-otrymaut-vyhidnyh-na-novorichni-svyata.html

Ракурс

На новорічні свята українці отримають чотири вихідних дні підряд. Відповідне рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

Loading...

Згідно з рішенням уряду, 6 січня офіційно буде вихідним днем. Робочий день буде перенесено на 11 січня, заявив під час брифінгу після засідання уряду прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами глави уряду України, на даний момент інших рішень щодо вихідних у новорічні та різдвяні свято Кабінет міністрів не приймав.

Зазначимо, що 1 січня наступного року випадає на середу, а Різдво — на вівторок наступного тижня. Таким чином, українці отримають додатковий вихідний у понеділок, 6 січня.

Нагадаємо, що 14 жовтня відзначався День захисника України. З нагоди свята в українців був додатковий вихідний.