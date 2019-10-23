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Стало известно, сколько украинцы получат выходных на новогодние праздники. Фото:

Стало известно, сколько украинцы получат выходных на новогодние праздники

23 окт 2019, 18:28
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На новогодние праздники украинцы получат четыре выходных дня подряд. Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.

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Согласно решению правительства, 6 января официально будет выходным днем. Рабочий день будет перенесен на 11 января, заявил во время брифинга после заседания правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам главы правительства Украины, на данный момент других решений относительно выходных в новогодние и рождественские праздник Кабинет министров не принимал.

Отметим, что 1 января в следующем году выпадает на среду, а Рождество — на вторник. Таким образом, украинцы получат дополнительный выходной в понедельник, 6 января.

Напомним, что 14 октября отмечался День защитника Украины. По случаю праздника у украинцев был дополнительный выходной.

Источник: Ракурс


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