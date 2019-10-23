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Ястремская выиграла первый матч на турнире WTA Elite Trophy. Фото: WTA
Ястремская выиграла первый матч на турнире WTA Elite Trophyhttps://racurs.ua/n128488-yastremskaya-vyigrala-pervyy-match-na-turnire-wta-elite-trophy.htmlРакурс
Даяна Ястремская, вторая ракетка Украины, выиграла свой дебютный матч на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. В первом туре группового этапа украинка была сильнее представительница Хорватии Донны Векич.
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Встреча завершилась победой представительницы Украины со счетом 7:6, 6:2, о чем сообщает официальный сайт соревнований.
Встреча соперниц длилась немного более полутора часов.
Отметим, что днем ранее Векич проиграла голландке Кики Бертенс и после поражения от Ястремской уже точно лишилась шансов на выход в полуфинал соревнований.
Завтра Ястремская и Бертенс будут бороться за выход из группы «Азалия». Игра начнется около 14.00 по украинскому времени.
Второй по значимости итоговый WTA завершится 27 октября. В прошлом году здесь триумфовала действующая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Участие в турнире принимают спортсменки, которые по итогам сезона заняли с 9 по 19 места.
Напомним, что в начале месяца Илья Марченко, вторая ракетка Украины, победил на турнире ATP в столице Казахстана Нур-Султане. Он выиграл в финале одиночного разряда, а днем ранее добыл победу в парном.
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