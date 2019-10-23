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Ястремская выиграла первый матч на турнире WTA Elite Trophy. Фото: WTA

Ястремская выиграла первый матч на турнире WTA Elite Trophy

23 окт 2019, 17:58
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Даяна Ястремская, вторая ракетка Украины, выиграла свой дебютный матч на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. В первом туре группового этапа украинка была сильнее представительница Хорватии Донны Векич.

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Встреча завершилась победой представительницы Украины со счетом 7:6, 6:2, о чем сообщает официальный сайт соревнований.

Встреча соперниц длилась немного более полутора часов.

Отметим, что днем ранее Векич проиграла голландке Кики Бертенс и после поражения от Ястремской уже точно лишилась шансов на выход в полуфинал соревнований.

Завтра Ястремская и Бертенс будут бороться за выход из группы «Азалия». Игра начнется около 14.00 по украинскому времени.

Второй по значимости итоговый WTA завершится 27 октября. В прошлом году здесь триумфовала действующая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Участие в турнире принимают спортсменки, которые по итогам сезона заняли с 9 по 19 места.

Напомним, что в начале месяца Илья Марченко, вторая ракетка Украины, победил на турнире ATP в столице Казахстана Нур-Султане. Он выиграл в финале одиночного разряда, а днем ранее добыл победу в парном.

Источник: Ракурс


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