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Ракурс
Ястремська виграла перший матч на турнірі WTA Elite Trophy. Фото: WTA

Ястремська виграла перший матч на турнірі WTA Elite Trophy

23 жов 2019, 17:58
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Даяна Ястремська, друга ракетка України, виграла свій дебютний матч на турнірі WTA Elite Trophy в китайському Чжухаї. У першому турі групового етапу українка була сильнішою представниця Хорватії Донни Векіч.

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Зустріч завершилася перемогою представниці України з рахунком 7:6, 6:2, про що повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустріч суперниць тривала трохи більше, ніж півтори години.

Відзначимо, що днем раніше Векіч програла голландці Кікі Бертенс і після поразки від Ястремської вже точно втратила шанси на вихід у півфінал змагань.

Завтра Ястремська і Бертенс боротимуться за вихід з групи «Азалія». Гра розпочнеться близько 14.00 за українським часом.

Другий за значимістю підсумковий WTA завершиться 27 жовтня. Минулого року тут тріумфувала діюча перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті. Участь у турнірі беруть спортсменки, які за підсумками сезону зайняли з 9 по 19 місця у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що на початку місяця Ілля Марченко, друга ракетка України, переміг на турнірі ATP в столиці Казахстану Нур-Султані. Він виграв у фіналі одиночного розряду, а днем раніше здобув перемогу в парному.

Джерело: Ракурс


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