Реформа прокуратури: з ГПУ звільнили Горбатюка та Донського, які вели справи Майдану, фото — Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n128487-z-genprokuratury-zvilnyly-gorbatuka-ta-donskogo-yaki-vely-spravy-maydanu.html

Ракурс

З Генеральної прокуратури України звільнили прокурорів Сергія Горбатюка та Олексія Донського, які вели справи Майдану.

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Горбатюк очолював управління спеціальних розслідувань, яке й займалося справами щодо злочинів під час Революції гідності. Цю інформацію Горбатюк повідомив «Громадському».

Це свавільний наказ про звільнення, я ще не бачив наказу. Правових підстав звільняти слідчих у них немає, — заявив Горбатюк і повідомив, що оскаржить рішення, вважаючи його незаконним.

Донський, за його словами, написав заяву на проходження переатестації, але не того зразка, який пропонували підписати в Генпрокуратурі.

Горбатюка не допустили до переатестації на посади в Офіс генерального прокурора. Разом з ним не допустили ще понад 200 прокурорів, серед яких був Донський. Для допуску до атестації, яка почалася сьогодні, необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, яку не потрібно буде підтверджувати офіційно.

«Ракурс» повідомляв, що 21 жовтня в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках. Одночасно наказ ліквідував в структурі одного з департаментів управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.