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Ракурс
Викрадену 3-місячну дитину в Києві знайшли. Фото: Zn.ua

Викрадену 3-місячну дитину в Києві знайшли (ФОТО)

23 жов 2019, 17:35
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Викрадений 3-місячний хлопчик в Києві знайдений і зараз знаходиться у своїх батьків. Розшукати зловмисницю, яка викрала дитину, поліцейські змогли в селищі Софіївська Борщагівка Київської області.

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Дитина здорова і неушкоджена, незабаром її оглянуть медики. Зловмисницю, яка сьогодні вранці викрала дитину в селищі Коцюбинське Київської області затримали, повідомили в прес-службі Національної поліції.

Викрадену 3-місячну дитину в Києві знайшли. Фото: Нацполіція

В даний момент поліцейські з’ясовують всі обставини і причини викрадення немовляти.

За фактом злочину в поліції почали кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Зловмисниці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що викрадення малюка відбулося вранці 23 жовтня. В селище Коцюбинське приїхала невідома жінка, яка нібито хотіла познайомитися з незаможної сім'єю дитини, щоб допомогти їй. Коли жінки вирішили прогулятися по місту, зловмисниця викрала немовля і зникла з ним на легковому автомобілі сірого кольору.

В області ввели план «перехоплення», після чого вдалося зупинити автомобіль, в якому з місця поїхала викрадачка, але її самої в ньому не було. Водій транспортного засобу розповів, що підвозив схожу жінку з дитиною.

Джерело: Ракурс


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