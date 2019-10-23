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Енергоощадна технологія очищення водойм, фото pixabay

Українець розробив енергоощадну технологію очищення водойм

23 жов 2019, 17:30
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Енергоощадна технологія очищення водойм представлена Юрієм Сухацьким, науковим співробітником Національного університету «Львівська політехніка».

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Розробка передбачає очищення водних середовищ насамперед від аренів — антрацену, бензину, нафталену. Про це повідомляє видання Galnet.

За його словами, технологія використовує кавітацію. Це явище характеризується створенням порожнин, які заповнюються газом, парою або їх сумішшю. Своєрідний електричний струм пропускається через воду. Внаслідок цього він спричиняє загибель мікроорганізмів.

Відбувається розклад води під дією звуку, — пояснив науковець.

Цей спосіб допоможе очистити не тільки природні водойми, а й рідкофазні відходи промислових підприємств. Мікродинамічний струменевий кавітатор вже запатентовано відповідними інстанціями. Декілька організацій зголосились впроваджувати технологію.

Юрій Сухацький отримав президентський грант. Він планує використати кошти для закупки реактивів для подальших експериментів. На його думку, нова методика ефективніша за фізико-хімічні або біологічні методи очищення води.

Раніше вчені з Пекінського і Стенфордського університетів знайшли простий спосіб перетворення морської води на водень. Це відкриття вони назвали важливим, оскільки людство давно шукає заміну викопному паливу на основі вуглецю.


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