Энергосберегающая технология очистки водоемов, фото — pixabay

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Энергосберегающая технология очистки водоемов представлена Юрием Сухацким, научным сотрудником Национального университета «Львовская политехника».

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Разработка предполагает очистку водной среды от аренов — антрацена, бензина, нафталина. Об этом сообщает издание Galnet.

По его словам, технология использует кавитацию. Это явление характеризуется созданием полостей, которые заполняются газом, паром или их смесью. Своеобразный электрический ток пропускается через воду. В результате он вызывает гибель микроорганизмов.

Происходит разложение воды под действием звука, — пояснил ученый.

Этот способ поможет очистить не только природные водоемы, но и жидкофазные отходы промышленных предприятий. Микродинамичний струйный кавитатор уже запатентован соответствующими инстанциями. Несколько организаций согласились внедрять технологию.

Юрий Сухацкий получил президентский грант. Он планирует использовать средства для закупки реактивов для дальнейших экспериментов. По его мнению, новая методика эффективнее физико-химических или биологических методов очистки воды.

Ранее ученые из Пекинского и Стэнфордского университетов нашла простой способ преобразования морской воды в водород. Это открытие они назвали важным, поскольку человечество давно ищет ему замену ископаемому топливу на основе углерода.