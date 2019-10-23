Антидопінговий «Акт Родченкова» прийнято в США, фото — EPA

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Антидопінговий «Акт Родченкова» схвалено Палатою представників США.

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За участь у міжнародних допінгових змовах документ запроваджує кримінальну відповідальність. Про це повідомляється в Твіттер Антидопінгового американського агентства.

Законопроект схвалений 22 жовтня. Він передбачає штрафи до 1 млн долл, а також позбавлення волі на строк до 10 років. Відповідні заходи можуть бути застосовані до учасників схем, які здані впливати на міжнародні спортивні змагання за допомогою допінгу.

Прийняття «Акту Родченкова» підтримали спортивні організації США, включаючи паралімпійський комітети і Національне антидопінгове агентство. Їхні представники вважають, що це позитивно вплине на контроль щодо дотримання антидопінгового законодавства. Документ ще має отримати схвалення Сенату США.

Сам Родченков прокоментував схвалення акту. Він заявив, що у світі боротьба з допінгом досягла нового рівня ефективності.

Григорій Родченков — російський хімік-аналітик. У 2016 році став інформатором Всесвітнього антидопінгового агентства WADA. Він розповів, що ФСБ РФ організувала схеми підміни допінг-проб на Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році. Це зроблено, щоб приховати практику використання допінгу спортсменами національної збірної РФ.

Нагадаємо, у вересні Всесвітнє антидопінгове агентство WADA звинуватило Росію у «маніпулюванні» даними Московської антидопінгової лабораторії. Вони забов’язали російську сторону дати відповідні пояснення.