Справа проти Грановського: ДБР підозрює, що нардеп вимагав від ЦВК зняти суперника з партії Зеленського, фото — Ліга

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-нардепа від Блоку Петра Порошенка Олександра Грановського. Його підозрюють у перешкоджанні здійснення виборчого права Олександру Куницькому.

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Відеоблогер Куницький зі «Слуги народу» виграв вибори в Грановського в липні цього року в одномандатному окрузі № 169 у Харкові. ДБР із 16 липня розслідує неправомірні дій членів Центральної виборчої комісії і Грановського, повідомляють «Українські Новини» з посиланням на матеріали суду.

Йдеться про перешкоджання Куницькому в реалізації його виборчого права (ч. 3 ст. 157 КК України).

11 липня ЦВК зняла з виборів Куницького через підозру в наявність у нього громадянства іншої держави, а також через те, що кандидат перебував за межами держави 264 дні (з 15 березня 2015 року по 5 грудня 2015 року). Через три дні Шостий апеляційний адмінсуд відновив Куницького у виборчих перегонах і скасував рішення ЦВК.

У ДБР Куницький розповів, що рішення члени ЦВК ухвалили під тиском Грановського або за грошову винагороду. Слідство допитало колишнього секретаря ЦВК Наталю Бернацьку і отримало від суду дозвіл вилучити певні документи Центрвиборчкому, які стосуються цієї історії.

Наприкінці травня цього року Грановський вийшов із партії Порошенка. Рішення ЦВК щодо Куницького було також в центрі уваги скандалу із раптовим припиненням повноважень ЦВК, яке у вересні ініціював президент України.