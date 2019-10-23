Дело против Грановского: ГБР подозревает, что нардеп требовал от ЦИК снять соперника из партии Зеленского, фото — Лига

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против экс-нардепа Блока Петра Порошенко Александра Грановского. Его подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права Александру Куницкому.

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Видеоблогер Куницкий со «Слуги народа» выиграл выборы у Грановского в июле этого года в одномандатном округе № 169 в Харькове. ГБР с 16 июля расследует неправомерные действия членов Центральной избирательной комиссии и Грановского, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о препятствовании Куницкому в реализации его избирательного права (ч. 3 ст. 157 УК Украины).

11 июля ЦИК снял с выборов Куницкого по подозрению в наличии у него гражданства другого государства, а также из-за того, что кандидат находился за пределами государства 264 дня (с 15 марта 2015 года по 5 декабря 2015 года). Через три дня Шестой апелляционный админсуд восстановил Куницкого в избирательной гонке и отменил решение ЦИК.

В ГБР Куницкий рассказал, что решение члены ЦИК приняли под давлением Грановского или за денежное вознаграждение. Следствие допросило бывшего секретаря ЦИК Наталью Бернацкую и получило от суда разрешение изъять определенные документы Центризбиркома, которые касаются этой истории.

В конце мая этого года Грановский вышел из партии Порошенко. Решение ЦИК относительно Куницкого было также в центре внимания скандала с внезапным прекращением полномочий ЦИК, которое в сентябре инициировал президент Украины.