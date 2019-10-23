Кличко розповів, коли в Києві включать опалення. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128483-klychko-rozpoviv-koly-v-kyievi-vkluchat-opalennya.html

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Опалення в Києві включать з четверга, 25 жовтня. Вже завтра всі житлові будинки столиці будуть підключені до системи централізованого опалення.

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Таку заяву сьогодні зробив мер Києва Віталій Кличко. Наступний тиждень несе похолодання, через що необхідно починати опалювальний сезон, сказав Київський міський голова в ефірі радіостанції Київ FM.

При цьому Кличко зазначив, що на сьогоднішній день столиця повністю готова до початку опалювального сезону.

На сьогодні Київ готовий до початку опалювального сезону. Зокрема, комунальне підприємство Київтеплоенерго вже замінило понад 80 км зношених тепломереж. Роботи далі тривають, — сказав він.

Нагадаємо, що опалювальний сезон вже стартував в частині областей і столиці України. Тепло почали подавати в об'єкти соціальної сфери: медустанови, школи та дитсадки.