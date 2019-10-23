Кабінет міністрів України затвердив курс гривні на 2020 рік. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128481-kabinet-ministriv-ukrayiny-zatverdyv-kurs-dolara-na-2020-rik.html

Ракурс

Курс долара на 2020 рік згідно з макроекономічним прогнозом Кабінету Міністрів складе 27 грн за дол. Якщо економіка покаже зростання, то курс буде закладений на позначці в 24,8 грн за дол.

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Як заявив глава уряду України Олексій Гончарук під час сьогоднішнього брифінгу, за основу буде взято консервативний прогноз розвитку економіки. Саме за даними цього прогнозу буде перебудований проект бюджету на наступний рік перед тим, як його передадуть на розгляд у другому читанні в парламент. У консервативному прогнозі передбачається зростання економіки в наступному році на 3,7%.

Гончарук не виключив, що українська економіка може показати куди більш швидкий темп зростання, якщо в країні будуть реальні результати боротьби з корупцією. При такому розкладі ймовірно падіння курсу валют до 24,8 грн за дол.

В даний момент уряд розглядає 2 сценарії розвитку економіки України. За оптимістичним прогнозом наступного року ВВП України має зрости на 4,8%.

Нагадаємо, що державний бюджет на 2020 рік попередньо схвалили 18 жовтня у Верховній Раді. За таке рішення в сесійній залі проголосували 255 депутатів.