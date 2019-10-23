Кабинет министров Украины утвердил курс гривны на 2020 год. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128481-kabinet-ministrov-ukrainy-utverdil-kurs-dollara-na-2020-god.html

Ракурс

Курс доллара на 2020 год согласно макроэкономическому прогнозу Кабинета министров составит 27 грн за долл. Если экономика покажет рост, то курс будет заложен на отметке в 24,8 грн за долл.

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Как заявил глава правительства Украины Алексей Гончарук во время сегодняшнего брифинга, за основу будет взят консервативный прогноз развития экономики. Именно по данным этого прогноза будет перестроен проект бюджета на следующий год перед тем, как его передадут на рассмотрение во втором чтении в парламент. В консервативном прогнозе предполагается рост экономики в следующем году на 3,7%.

Гончарук не исключил, что украинская экономика может показать куда более быстрый темп роста, если в стране будут реальные результаты борьбы с коррупцией. При таком раскладе вероятно падение курса валют до 24,8 грн за долл.

В данный момент правительство рассматривает 2 сценария развития экономики Украины. По оптимистическому прогнозу в следующем году ВВП Украины должен вырасти на 4,8%.

Напомним, что государственный бюджет на 2020 год предварительно одобрили 18 октября в Верховной Раде. За такое решение в сессионном зале проголосовали 255 депутатов.