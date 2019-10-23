Как выбрать блендер для дома

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Вкусное и сбалансированное меню требует не только знаний о правильном питании, но и надежной техники для приготовления пищи. Блендер — техника, которая пригодится в каждой кухне. С его помощью можно измельчать и перемешивать продукты, замешивать тесто и готовить пюре, взбивать коктейли и делать кремы. Набор функций отличается в зависимости от модели, мощности техники и других характеристик. Купить блендер в Украине для дома можно по приемлемой цене.

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Виды блендеров и их функции

Существует два основных вида блендеров:

стационарный;

погружной.

Для всех моделей актуально правило — чем больше мощность устройства, тем больше у него возможностей. При этом конструкции отличаются, поэтому перед покупкой важно выяснить их назначение и особенности. Погружной блендер хорошо измельчает мягкие продукты, тщательно перемешивает их, превращая в однородную массу. Он идеален для небольших порций, занимает минимум места благодаря компактности, работает быстро. Для приготовления коктейлей он не подходит, но может перемешать фарш, измельчить орехи, сухофрукты, зелень.

Стационарный блендер незаменим для жидких смесей. В нем хорошо готовить пюре, коктейли, жидкое тесто, смузи, можно также дробить лед. Эта конструкция требует больше места на кухне, но ее не нужно держать в руках. С овощами и фруктами справляется хуже погружного, но может выполнять больше функций за счет большей мощности. Конкретные отличия между этими конструкциями лучше изучать на примере определенных моделей.

Критерии выбора блендера

Выбирая бытовую технику, важно обратить внимание не только на ее мощность, но и на функционал, безопасность. При покупке блендера критериями выбора становятся:

насадки;

функции;

материал и объем чаши.

Если вы планируете готовить большие порции, лучше выбрать крупную чашу. В характеристиках указывают ее номинальный объем, но загружать емкость под завязку нельзя. Фактический объем чаши примерно на 200 мл меньше номинального. Так, в чаше на 1 кг можно перемешать 800 грамм продукта. Сама емкость может быть изготовлена из пластика, стекла или металла. Каждый из этих материалов имеет свои особенности.

Пластиковые чаши наиболее распространенные благодаря доступной стоимости, легкости и разнообразию цветов. Это прочный и дешевый материал, за которым легко ухаживать. Он отличается долговечностью, устойчивостью к температурам, однако на нем могут оставаться царапины. Если это прозрачная емкость, то со временем она может свою прозрачность потерять — на пластиковой поверхности легко образуются царапины.

Функции блендера во многом зависят от насадок, которые входят в комплект. В качестве основной насадки может использоваться конус с ровными краями, которые не дают продукту разбрызгиваться. Если же края волнистые, то продукт будет сам попадать к ножу, но может разбрызгаться.

Хорошим дополнением к основной насадке-блендеру станет венчик для взбивания. С его помощью можно замешивать тесто, взбивать крем, яйца, сливки. Мельничка подойдет для небольших порций твердых продуктов — кофейных зерен, черного перца, чеснока.

Насадка для пюре оснащена пластмассовым ножом, который измельчает и натирает картофель, не превращая его в клейстер. Пюре получается мягким, нежным, однородным. Выбирайте технику с металлической конструкцией — тогда можно будет измельчать и смешивать не только теплые, но и горячие продукты. Разнообразное меню, которое можно составить и воплотить с помощью блендера, станет приятным сюрпризом и для детей, и для взрослых.