«Слуга народа» в понедельник решит, выгонять ли нардепа Шевченко за эфир с пропагандистами. Фото: ТСН

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«Слуга народа» может исключить из своих рядов народного депутата Евгения Шевченко, который накануне выступил на одном из российских пропагандистских каналов и отметился рядом скандальных заявлений.

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Перед этим эфиром Шевченко обращался к фракции и ему была дана рекомендация не выходить на связь с пропагандистами, но прямого запрета не было, заявил сегодня журналистам зампредседателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, фракция не может лишить Шевченко депутатского мандата, но может исключить его из своих рядов.

Решение в отношении Шевченко будет приниматься на заседании фракции в понедельник, 28 октября.

По данным источника «РБК-Украина», в «Слуге народа» негативно восприняли появление Шевченко в эфире российских пропагандистов, а отдельные депутаты заявили, что их коллега пересек «красную линию».

В свою очередь замглавы фракции Евгения Кравчук подчеркнул, что никто не уполномочивали Шевченко на озвучивание каких-либо позиций партии.

Напомним, что Шевченко по видеосвязи вышел в эфир одного из российских каналов, во время которого комментировал ситуацию на Донбассе, отношения Украины с РФ и акции протеста против капитуляции украинской стороны. При этом свои заявления он преподносил в качестве позиции народа Украины.