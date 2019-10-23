Коррупционный скандал в Раде: Арахамия приведет на «1+1» свидетеля по делу о взяточничестве, фото — ТСН

https://racurs.ua/n128479-starye-deputaty-vtyagivaut-molodyh-v-shemy-arahamiya-privedet-na-1-1-svidetelya-po-delu.html

Ракурс

Руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия приведет в студию канала «1 + 1» свидетеля по делу о взяточничестве в Верховной Раде. Это будет человек, который был свидетелем того, что членам финансового комитета предлагали деньги за негативное голосование во время заседания комитета парламента.

Loading...

Об этом нардеп рассказал сегодня во время брифинга в Киеве. Эфир, о котором рассказал Арахамия, состоится вечером 24 октября.

На ремарку журналистов о том, почему нардеп не может рассказать о свидетеля уже сегодня и не устраивать шоу, он ответил: «Сегодня у вас уже есть новости, а завтра вы их еще иметь».

Арахамия рассказал, что в «Слуге народа» уже нашли полиграфолога, готовятся соответствующие вопросы, а некоторые нардепы из его фракции уже прошли проверку.

Сначала были сигналы о 25 тыс. долл., позже другие люди сказали о 30 тыс. Это внутренние подозрения о попытке подкупа, поэтому мы работаем с полиграфом. Если бы была информация о деньгах, здесь говорили бы прокуроры с вами, — заявил Арахамия.

Он также обвинил в случившемся «старых депутатов», которые якобы хотят втянуть неопытных «молодых» в свои схемы.

Нардеп рассказал, что реакция президента на скандал была для него предсказуемой — он попросил выяснить все обстоятельства возможной коррупции в рядах партии «Слуга народа».

Арахамия также сообщил, что во время заседания фракции «Слуги народа», которое состоится в понедельник, 28 октября, будут решать сложившуюся ситуацию с их коллегой Шевченко, который был в эфире пропагандистского российского канала.

Напомним, что сегодня первый заместитель Арахамии Александр Корниенко рассказал, что партия «Слуга народа» проведет проверку на полиграфе своих нардепов-членов финансового комитета после заседания фракции и привлечения необходимых экспертов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по фактам, обнародованным в СМИ относительно получения 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости. САП будет расследовать возможное коррупционное преступление 11 народных избранников, членов парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Они якобы за деньги проголосовали на комитете против законопроекта, который ликвидирует коррупционные схемы.