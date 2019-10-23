Коррупционный скандал в Раде: «Слуга народа» проведет проверку на полиграфе после встречи фракции и привлечения экспертов, фото — Диалог

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Партия «Слуга народа» проведет проверку на полиграфе своих нардепов-членов финансового комитета после встречи фракции и привлечения необходимых экспертов.

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Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время презентации изменений в Конституции относительно децентрализации и приоритетов Кабмина в этом вопросе.

Сейчас позиция партии по этому скандалу отсутсвует, поскольку большинство членов фракции работают в округах. В понедельник планируется провести заседание фракции, на котором рассмотрят скандал относительно голосования за деньги на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также требование президента Украины проверить нардепов на полиграфе.

Есть позиция президента, которую мы не можем не поддержать. Для снятия элементов шоу в этом вопросе надо пройти полиграф и снять все вопросы. Но перед этим мы поговорим с членами комитета, а также привлечем экспертов, которые сообщат о пригодности использования детектора, — заявил Корниенко.

Он сообщил, что лично готов дать показания по этому делу. Заместитель председателя фракции «Слуга народа» считает, что очистка партии, если она состоится после использования полиграфа, укрепит авторитет партии.

Напомним, что сегодня за факт вероятного взяточничества в Раде взялась Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая зарегистрировала уголовное производство. Речь идет о расследовании фактов, обнародованных в СМИ, относительно получения 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.

САП будет расследовать возможное коррупционное преступление 11 народных избранников. Эти нардепы (члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) якобы за деньги проголосовали на комитете против законопроекта, который ликвидирует коррупционные схемы.

Накануне в Офисе президента потребовали проверить на полиграфе часть нардепов партии власти.