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Корупційний скандал у Раді: «Слуга народу» проведе перевірку на поліграфі після зустрічі фракції та залучення експертів, фото — Діалог

«Слуга народу» проведе перевірку на поліграфі після зустрічі фракції та залучення експертів — Корнієнко

23 жов 2019, 13:27
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Партія «Слуга народу» проведе перевірку на поліграфі своїх нардепів-членів фінансового комітету після зустрічі фракції та залучення необхідних експертів.

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Про це заявив журналістам перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час презентації змін щодо децентралізації у Конституції України та пріоритетів Кабміну.

Наразі позиція партії щодо цього скандалу несформована, оскільки більшість членів фракції працюють в округах. У понеділок планується провести засідання фракції, на якому розглянуть й скандал щодо голосування загроші на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також вимогу президента України перевірити нардепів на поліграфі.

Є позиція президента, яку ми не можемо не підтримати. Для зняття елементів шоу в цьому питанні треба пройти поліграф і зняти всі питання. Але перед цим ми порозмовляємо із членами комітету, а також залучимо експертів, які повідомлять про придатність використання детектора, — заявив Корнієнко.

Він повідомив, що особисто готовий дати свідчення у цій справі. Заступник голови фракції «Слуга народу» вважає, що очистка партії, якщо вона відбудеться після використання поліграфа, зміцнить авторитет «Слуги народу».

Нагадаємо, що сьогодні за факт ймовірного хабарництва у Раді взялася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зареєструвала кримінальне провадження. Йдеться про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, щодо одержання 30 тис. дол. хабара за голосування проти ухвалення законопроекту про ліквідацію корупційних схем із об'єктами нерухомості.

САП розслідуватиме можливий корупційний злочин 11 народних обранців. Ці нардепи (члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) буцімто за гроші проголосували на комітеті проти законопроекту, що ліквідовує корупційні схеми.

Напередодні в Офісі президента зажадали перевірити на поліграфі частину нардепів партії влади.

Джерело: Ракурс


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