Новости Украины

Техпаспорт и права в смартфоне: правительство объявило о внедрении онлайн услуг. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n128478-tehpasport-i-prava-v-smartfone-pravitelstvo-obyavilo-o-vnedrenii-onlayn-uslug.html

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, анонсировал внедрение электронных водительского удостоверения и техпаспорта на автомобиль. По его словам, сегодня в правительстве приняли решения, необходимые для запуска таких онлайн-услуг.

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Глава правительства отметил, что проекты будут реализованы в рамках услуги «Государство в смартфоне». В ближайшее время перечень цифровых услуг будет расширен, заявил Гончарук, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Оба проекта будут введены в ближайшее время в тестовом режиме. По словам Гончарука, вскоре начнет свою работу мобильное приложение с этими услугами.

Это значит, что абсолютно все водители могут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта. Это на первом этапе. Затем сделаем так, что и невладельцы автомобилей смогут показать техпаспорт в приложении. Наша цель — до 2024 года все услуги перевести в онлайн, — сказал Гончарук.

Кроме того, в правительстве сегодня одобрили законопроект, который позволит заказывать автомобильные номера через интернет у любого производителя. В таком случае, при регистрации транспортного средства его владелец получит свидетельство о регистрации с избранным номерным знаком. После этого он может заказать необходимый ему номер у любого производителя.

Напомним, о намерениях завершить проект «Государство в смартфоне», призванный минимизировать контакты бизнеса с чиновниками, Зеленский заявлял во время встречи с молодежью в рамках своего визита в прифронтовой Мариуполь.