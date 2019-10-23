Взяточничество в Верховной Раде, фото Википедия

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Взяточничество в Верховной Раде будут расследовать антикоррупционные органы и уже нашлись нардепы, желающие свидетельствовать по делу о подкупе своих коллег из президентской партии «Слуга народа».

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Речь идет о возможном совершении коррупционного преступления 11 нардепами, которые могли получить по 30 тыс. долл. взятки. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свой источник.

По информации издания, два нардепа заверили, что готовы давать показания. Они являются членами парламентского Комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики и уже обратились к сотрудникам правоохранительных структур.

На скандал уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «посеять раздор и раскол» в политсиле не получится, поскольку ни одна информационная операция мимо не проходит. Он призвал представителей Комитета пройти проверку на детекторе лжи. В случае подтверждения подозрений о взяточничестве фигурантов исключат из рядов партии и ими займутся антикоррупционные органы.

Ранее сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о начале расследования по факту возможного получения взятки нардепами и уже зарегистрировала соответствующее уголовное производство. По предварительным данным, группа парламентариев могла получить взятку за блокирование процесса уничтожения электронных площадок-посредников между электронной базой Фонда госимущества и оценщиков объектов недвижимости.

В партии «Слуга народа» уже заявили, что готовы организовать проверку на полиграфе своих нардепов.