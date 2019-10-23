Хабарництво у Верховній Раді, фото Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128476-u-sluzi-narodu-znayshlysya-ohochi-svidchyty-pro-habarnyctvo-koleg-zmi.html

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Хабарництво у Верховній Раді розслідуватимуть антикорупційні органи і вже знайшлися нардепи, охочі свідчити у справі про підкуп своїх колег по президентській партії «Слуга народу».

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Йдеться про можливе вчинення корупційного злочину 11 нардепами, які могли отримати по 30 тис. долл. хабара. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на своє джерело.

За інформацією видання, двоє нардепів запевнили, що готові давати свідчення. Вони є членами парламентського Комітету з питань фінансів, митної та податкової політики і вже звернулися до співробітників правоохоронних структур.

На скандал у партії влади вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, «посіяти розбрат і розкол» у політсилі не вийде, оскільки жодна інформаційна операція повз нього не проходить. Він закликав представників Комітету пройти перевірку на детекторі брехні, а у випадку підтвердження підозр про хабарництво фігурантів буде виключено з лав партії і ними займуться антикорупційні органи.

Нагадаємо, раніше сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про початок розслідування за фактом можливого отримання хабара нардепами, вже зареєстровано відповідне кримінальне провадження. За попередньою інформацією, група нардепів могла отримати хабара за блокування процесу знищення електронних майданчиків-посередників між електронною базою Фонду держмайна та особами, що здійснюють оцінку об'єктів нерухомості.

У партії «Слуга народу» заявили, що готові організувати перевірку на поліграфі своїх нардепів.