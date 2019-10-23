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Ракурс
Чиновники назвали причину забруднення повітря в столиці

Забруднення повітря в Києві: у КМДА назвали причину (ВІДЕО)

23 жов 2019, 15:56
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Забруднення повітря в Києві на 90% викликане викидами автомобілів.

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Про це під час сьогоднішньої прес-конференції заявив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук з посиланням на результати лабораторних досліджень.

Ткачук зазначив, що в Києві спостерігається перевищення норми щодо продуктів горіння до двох разів.

У Солом’янському районі Києва, в Жулянах, зафіксовано перевищення викидів сірчистого ангідриту і оксиду сірки в два рази, в Голосіївському районі — в 1,8 раза, у Святошинському районі — в 1,6 раза, — зазначив чиновник.

Ткачук наголошує, що катастрофічних пожеж, які б впливали на екологічну ситуацію довкола міста, немає. Є локальні джерела займання на торфовищах, на які рятувальники оперативно реагують. Також зафіксоване займання сміттєзвалища на площі 100 кв. м у Деснянському районі на межі з Києвом.

Чиновник наголошує, що ніяких технічних аварій з викиданням у повітря небезпечних речовин у Києві також не було.

За його словами, до нинішньої ситуації призвела господарська діяльність киян — вихлопні гази, спалювання листя, твердопаливні котли в приватному секторі, а також запуск котелень через початок опалювального періоду.

Плюс погодні умови не покращують цю ситуацію, а навпаки — погіршують, — зазначив Ткачук.

Він наголосив, що через погодні умови вихлопні гази утримуються в нижньому шарі повітря, через що в Києві можна спостерігати пелену.

Нагадаємо, згідно з даними інтернет-сервісів зі спостереження за рівнем забруднення, кількість шкідливих речовин у повітрі значної частини України у ці вихідні зрівнялася з індустріальними районами Китаю.

Джерело: Ракурс


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