Забруднення повітря в Києві: у КМДА назвали причину (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n128477-zabrudnennya-povitrya-v-kyievi-u-kmda-nazvaly-prychynu.htmlРакурс
Забруднення повітря в Києві на 90% викликане викидами автомобілів.
Про це під час сьогоднішньої прес-конференції заявив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук з посиланням на результати лабораторних досліджень.
Ткачук зазначив, що в Києві спостерігається перевищення норми щодо продуктів горіння до двох разів.
У Солом’янському районі Києва, в Жулянах, зафіксовано перевищення викидів сірчистого ангідриту і оксиду сірки в два рази, в Голосіївському районі — в 1,8 раза, у Святошинському районі — в 1,6 раза, — зазначив чиновник.
Ткачук наголошує, що катастрофічних пожеж, які б впливали на екологічну ситуацію довкола міста, немає. Є локальні джерела займання на торфовищах, на які рятувальники оперативно реагують. Також зафіксоване займання сміттєзвалища на площі 100 кв. м у Деснянському районі на межі з Києвом.
Чиновник наголошує, що ніяких технічних аварій з викиданням у повітря небезпечних речовин у Києві також не було.
За його словами, до нинішньої ситуації призвела господарська діяльність киян — вихлопні гази, спалювання листя, твердопаливні котли в приватному секторі, а також запуск котелень через початок опалювального періоду.
Плюс погодні умови не покращують цю ситуацію, а навпаки — погіршують, — зазначив Ткачук.
Він наголосив, що через погодні умови вихлопні гази утримуються в нижньому шарі повітря, через що в Києві можна спостерігати пелену.
Нагадаємо, згідно з даними інтернет-сервісів зі спостереження за рівнем забруднення, кількість шкідливих речовин у повітрі значної частини України у ці вихідні зрівнялася з індустріальними районами Китаю.