Райсуд Києва відправив справу Насірова у ВАКСhttps://racurs.ua/ua/n128475-raysud-kyieva-vidpravyv-spravu-nasirova-u-vaks.htmlРакурс
Справу стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова розгляне Вищий антикорупційний суд.
Шевченківський районний суд Києва відправив справу екс-голови ДФС Романа Насірова у Вищий антикорупційний суд, повідомляє прес-служба САП.
Це стало відомо після засідання райсуду за участі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Провадження стосовно екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова передали до ВАКС.
Насірова і Новікова обвинувачують у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), а колишньому очільнику ДФС інкримінують й ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).
САП стверджує, що Насіров у 2015—2016 роках діяв в інтересах екс-нардепа Олександра Онищенка й особисто ухвалив декілька безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань кільком газодобувним ТОВ — «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Такі дії спричинили ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.
«Ракурс» повідомляв, що 26 вересня всі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова, визнані недійсними. Їх скасував Касаційний адміністративний суд Верховного суду.
У колишніх рішеннях судів говорилося, що Насіров виконував лише «церемоніальну функцію», тобто тільки підписував незаконні розстрочки по сплаті податків.