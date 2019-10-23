Справу Насірова райсуд Києва відправив у ВАКС, фото — ТСН

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Ракурс

Справу стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова розгляне Вищий антикорупційний суд.

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Шевченківський районний суд Києва відправив справу екс-голови ДФС Романа Насірова у Вищий антикорупційний суд, повідомляє прес-служба САП.

Це стало відомо після засідання райсуду за участі прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Провадження стосовно екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новікова передали до ВАКС.

Насірова і Новікова обвинувачують у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), а колишньому очільнику ДФС інкримінують й ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

САП стверджує, що Насіров у ‎2015—2016 роках діяв в інтересах екс-нардепа Олександра Онищенка й особисто ухвалив декілька безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань кільком газодобувним ТОВ — «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Такі дії спричинили ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

«Ракурс» повідомляв, що 26 вересня всі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова, визнані недійсними. Їх скасував Касаційний адміністративний суд Верховного суду.

У колишніх рішеннях судів говорилося, що Насіров виконував лише «церемоніальну функцію», тобто тільки підписував незаконні розстрочки по сплаті податків.