Дело Насирова райсуд Киева отправил в ВАКС, фото — ТСН

https://racurs.ua/n128475-raysud-kieva-otpravil-delo-nasirova-v-vaks.html

Ракурс

Дело в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ДФС Владимира Новикова рассмотрит Высший антикоррупционный суд.

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Шевченковский районный суд Киева отправил дело экс-главы ГФС Романа Насирова в Высший антикоррупционный суд, сообщает пресс-служба САП.

Это стало известно после заседания райсуда с участием прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Производство в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ДФС Владимира Новикова передали в ВАКС.

Насирова и Новикова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а бывшему руководителю ГФС инкриминируют еще и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

САП утверждает, что Насиров в 2015—2016 годах действовал в интересах экс-нардепа Александра Онищенко и лично принял несколько безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств нескольким газодобывающим ООО — «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». Такие действия вызвали непоступление обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.

«Ракурс» сообщал, что 26 сентября все решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу Насирова, признаны недействительными. Их отменил Кассационный административный суд Верховного суда. В бывших решениях судов говорилось, что Насиров выполнял только «церемониальную функцию», то есть только подписывал незаконные рассрочки по уплате налогов.