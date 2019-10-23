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Ракурс
Ребенка похитили в поселке Коцюбинское

Трехмесячного младенца похитили в Киевской области, полиция назвала приметы злоумышленников (ФОТО)

23 окт 2019, 15:11
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В поселке Коцюбинское Киевской области похитили трехмесячного мальчика.

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Накануне мать похищенного познакомилась со злоумышленниками, выдававшие себя за волонтеров, которые предлагали обменять детские вещи.

Женщина дала подержать своего ребенка злоумышленнице, которая внезапно его схватила и сбежала на легковом автомобиле серебристого цвета.

В области введен план-перехват.

Отмечается, что похитительница младенца была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Она носит очки и имеет волосы черного цвета.

Всех, кому известно о возможном местонахождении разыскиваемой, правоохранители призывают немедленно сообщать об этом по телефону «102».

По информации издания «Киев Оперативный», похитителей было двое, они передвигались на автомобиле Daewoo Lanos с номером 68268KE. Похищение произошло в 11.30. Среди других примет злоумышленницы также приводятся веснушки, ей ориентировочно 25 лет.

Похищенный ребенок был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку.

Ребенка похитили в поселке Коцюбинское, фото: «Киев Оперативный»

Ребенка похитили в поселке Коцюбинское, фото: «Киев Оперативный»

Напомним, осенью 2017 года из садика в Киеве был похищен двухмесячный ребенок. Полиция впоследствии разыскала злоумышленницу.

Источник: Ракурс


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