Ребенка похитили в поселке Коцюбинское

https://racurs.ua/n128474-trehmesyachnogo-mladenca-pohitili-v-kievskoy-oblasti-policiya-nazvala-primety-zloumyshlennikov.html

Ракурс

В поселке Коцюбинское Киевской области похитили трехмесячного мальчика.

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Накануне мать похищенного познакомилась со злоумышленниками, выдававшие себя за волонтеров, которые предлагали обменять детские вещи.

Женщина дала подержать своего ребенка злоумышленнице, которая внезапно его схватила и сбежала на легковом автомобиле серебристого цвета.

В области введен план-перехват.

Отмечается, что похитительница младенца была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Она носит очки и имеет волосы черного цвета.

Всех, кому известно о возможном местонахождении разыскиваемой, правоохранители призывают немедленно сообщать об этом по телефону «102».

По информации издания «Киев Оперативный», похитителей было двое, они передвигались на автомобиле Daewoo Lanos с номером 68268KE. Похищение произошло в 11.30. Среди других примет злоумышленницы также приводятся веснушки, ей ориентировочно 25 лет.

Похищенный ребенок был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку.

Напомним, осенью 2017 года из садика в Киеве был похищен двухмесячный ребенок. Полиция впоследствии разыскала злоумышленницу.