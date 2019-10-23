Дитину викрали у селищі Коцюбинське

https://racurs.ua/ua/n128474-trymisyachne-nemovlya-vykraly-na-kyyivschyni-policiya-nazvala-prykmety-zlovmysnykiv-foto.html

Ракурс

У селищі Коцюбинське на Київщині викрали тримісячного хлопчика.

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Напередодні мати викраденого познайомилася зі зловмисниками, що видавали себе за волонтерів, котрі пропонували обміняти дитячі речі.

Жінка дала потримати свою дитину зловмисниці, котра раптово її схопила та втекла на легковому автомобілі сріблястого кольору.

В області введено план-перехоплення.

Зазначається, що викрадачка немовляти була одягнена в жилетку синього кольору та джинси. Вона носить окуляри та має волосся чорного кольору.

Всіх, кому відомо про можливе місце перебування розшукуваної, правоохоронці закликають негайно повідомляти про це за номером «102».

За інформацією видання «Киев Оперативный», викрадачів було двоє, вони пересувалися на автомобілі Daewoo Lanos з номером 68268KE. Викрадення відбулося об 11.30. Серед інших прикмет зловмисниці також наводяться веснянки, їй орієнтовно 25 років.

Викрадений малюк був одягнений в різнокольоровий комбінезон і коричневу в’язану шапку.

Нагадаємо, восени 2017 року з садочка у Києві було викрадено двомісячну дитину. Поліція згодом розшукала зловмисницю.