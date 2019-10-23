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Ракурс
Дитину викрали у селищі Коцюбинське

Тримісячне немовля викрали на Київщині, поліція назвала прикмети зловмисників (ФОТО)

23 жов 2019, 15:11
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У селищі Коцюбинське на Київщині викрали тримісячного хлопчика.

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Напередодні мати викраденого познайомилася зі зловмисниками, що видавали себе за волонтерів, котрі пропонували обміняти дитячі речі.

Жінка дала потримати свою дитину зловмисниці, котра раптово її схопила та втекла на легковому автомобілі сріблястого кольору.

В області введено план-перехоплення.

Зазначається, що викрадачка немовляти була одягнена в жилетку синього кольору та джинси. Вона носить окуляри та має волосся чорного кольору.

Всіх, кому відомо про можливе місце перебування розшукуваної, правоохоронці закликають негайно повідомляти про це за номером «102».

За інформацією видання «Киев Оперативный», викрадачів було двоє, вони пересувалися на автомобілі Daewoo Lanos з номером 68268KE. Викрадення відбулося об 11.30. Серед інших прикмет зловмисниці також наводяться веснянки, їй орієнтовно 25 років.

Викрадений малюк був одягнений в різнокольоровий комбінезон і коричневу в’язану шапку.

Дитину викрали у селищі Коцюбинське, фото: «Киев Оперативный»

Дитину викрали у селищі Коцюбинське, фото: «Киев Оперативный»

Нагадаємо, восени 2017 року з садочка у Києві було викрадено двомісячну дитину. Поліція згодом розшукала зловмисницю.

Джерело: Ракурс


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