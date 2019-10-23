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Маріке Верворт зробила евтаназію, фото Agence France-Presse

Бельгійська чемпіонка Паралімпіади зробила евтаназію в 40 років

23 жов 2019, 14:44
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Маріке Верворт, паралімпійська чемпіонка з Бельгії, у 40 років зробила евтаназію.

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Добровільно піти з життя спортсменка зважилася 22 жовтня. Про це повідомляє ВВС.

Невиліковна хвороба м’язів не дозволяла їй нормально жити. Через недугу жінка відчувала постійний біль і майже не могла спати. Також у неї часто були судоми.

Верворт розповідала, що її запитували про те, як їй вдалося досягти успіху і високих результатів у спорті. Багатьом здавалося це неможливим через лікування препаратами, які буквально з’їдають м’язи. Сама чемпіонка відповідала, що спорт і гонки на інвалідному візку теж були своєрідними ліками від хвороби.

У 2012 році Верворт перемогла в гонці на візках на 200 м під час змагань у Лондоні. На Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро вона завоювала срібло в гонці на дистанції 400 м і бронзу на дистанції 100 м. Після участі в турнірі в Бразилії спортсменка заявила, що готова до евтаназії.

У Бельгії евтаназія офіційно легалізована. Верворт підписала документи, що дозволяють зробити відповідну процедуру, ще в 2008 році.


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