Справа "ПриватБанку": Коломойський і Боголюбов виплатять установі 14 млн дол., фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n128473-kolomoyskyy-i-bogolubov-vyplatyat-pryvatbanku-14-mln-dol-sudovyh-vytrat.html

Ракурс

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов разом із іншими відповідачами зобов’язані сплатити «ПриватБанку» 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада.

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Відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену їм «ПриватБанком» за рішенням суду першої інстанції в 2018 році, повідомила 23 жовтня прес-служба «ПриватБанку».

Банк має отримати 4 млн фунтів стерлінгів від пана Коломойського, 2 млн фунтів стерлінгів від пана Боголюбова та 1,5 млн фунтів стерлінгів від корпоративних відповідачів. Крім того, відповідачі повинні сплатити судові витрати «ПриватБанку» за слухання справи у 2018 році, а також кошти, витрачені на апеляцію, — йдеться у повідомленні прес-служби «ПриватБанку».

Нагадаємо, що 15 жовтня «ПриватБанк» виграв апеляцію на рішення суду першої інстанції у справі проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова в Апеляційному суді Англії та Уельсу. Британська феміда визнала, що суд у Лондоні має юрисдикцію розглядати відповідний позов «ПриватБанку» щодо шахрайства. Таким чином, Лондонський суд розпочне розгляд цієї справи по суті. Також буде продовжено запроваджений у грудні 2017 року всесвітній арешт активів Коломойського та Боголюбова.

17 жовтня судове засідання у справі «ПриватБанку» в Господарському суді зупинили до результату апеляції на рішення Окружного адмінсуду.

Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі № 826/7432/17 за позовом Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії «Тріантал Інвестментс ЛТД» про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов’язаних осіб з «ПриватБанком»