Дело "ПриватБанка": Коломойский и Боголюбов выплатят учреждении 14 млн долл., фото — "5 канал"

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Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вместе с другими ответчиками обязаны уплатить «ПриватБанку» 10,9 млн фунтов стерлингов (14,01 млн долл.) до 12 ноября.

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Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им «ПриватБанком» по решению суда первой инстанции в 2018 году, сообщила 23 октября пресс-служба «ПриватБанка».

Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков. Кроме того, ответчики должны оплатить судебные издержки «ПриватБанка» по слушаниу дела в 2018 году, а также средства, потраченные на апелляцию, — говорится в сообщении пресс-службы «ПриватБанка».

Напомним, что 15 октября «ПриватБанк» выиграл апелляцию на решение суда первой инстанции в деле против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Апелляционном суде Англии и Уэльса. Британская фемида признала, что суд в Лондоне имеет юрисдикцию рассматривать соответствующий иск «ПриватБанка» о мошенничестве. Таким образом, Лондонский суд начнет рассмотрение этого дела по существу. Также будет продолжен введенный в декабре 2017 года всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова.

17 октября судебное заседание по делу «ПриватБанка» в Хозяйственном суде остановили до результата апелляции на решение Окружного админсуда Киева.

Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу № 826/7432/17 по иску Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства и по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании «Триантал Инвестментс ЛТД» об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с «ПриватБанком»