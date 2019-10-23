Жительница Харьковщины получила условный срок за ложное заявление о краже денег

Жительницу Харьковщины судили за ложное сообщение о преступлении, фото: телеканал «Прямой»

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Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор в отношении женщины, признанной виновной за заведомо ложное сообщение о совершении преступления и заведомо ложные показания.

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Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в полицию и сообщила о якобы совершении в отношении нее уголовного преступления, информирует портал «Судебная власть Украины».

Кроме того, осужденная, находясь в помещении Купянского отдела полиции Харьковской области, дала заведомо ложные показания о якобы похищении у нее денежных средств, будучи предупрежденной под роспись об уголовной ответственности за такое правонарушение.

Так что она осуждена к двухлетнему лишению свободы с испытательным сроком в один год.

На гражданку также возложены обязанности, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 76 Уголовного кодекса для лиц, освобожденных от наказания с испытанием (периодически являться для регистрации в уполномоченный орган, сообщать об изменении места жительства или работы, не выезжать за пределы Украины без согласования с правоохранительными органами и т. д.).

Напомним, в прошлом году на Львовщине местного жителя приговорили к двум годам тюрьмы за заведомо ложное сообщение о минировании.