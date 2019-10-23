Скандал с Ткаченко: нардеп опроверг аренду виллы на Трухановом острове, забыв о фото в соцсетях, фото — Тексты

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Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко опроверг длительное пользование арендованным домом на Трухановом острове в Киеве и заявил, что начал пользоваться им летом этого года. В то же время журналисты напомнили ему о фото в социальных сетях, на которых нардеп находится в поместье задолго до этой даты.

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Пресс-служба бывшего гендиректора телеканала «1+1» направила направила заявление журналистам Bihus.Info, в котором Ткаченко опровергает незадекларированную аренду поместья на Трухановом острове, жилищное строительство на котором запрещено.

Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой сняли на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода в мае 2019 года, — говорится в заявлении пресс-службы.

Журналисты, впрочем, нашли фотографии Ткаченко и его жены, которые свидетельствуют, что супруги жили в доме и в имении задолго до мая. В частности, есть фото, которые датируются сентябрем 2017 года, а также маем 2018 года.

Ткаченко назвал домыслами заявление о том, что дом принадлежит ему и его не задекларировали. В то же время СМИ писали только об аренде поместья, а также о том, что она должна быть задекларирована нардепом.

Напомним, что нардеп от «Слуги народа» пользуется имением в природоохранной зоне Киева, аренду которого не задекларировал. Имение председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики состоит из трех сооружений, земельный участок имеет площадь 3,97 га. Его киевские власти в 2015 году передали в аренду на 15 лет в пользование водно-спортивному комплексу ООО «Учебно-спортивный коммерческий клуб «Украино».