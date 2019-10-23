Скандал із Ткаченком: нардеп спростував оренду вілли на Трухановому острові, забувши про фото в соцмережах, фото — Тексти

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Народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко спростував тривале користування орендованим будинком на Трухановому острові у Києві і заявив, що почав користуватися ним влітку цього року. Водночас журналісти нагадали йому про фото в соціальних мережах, на яких він перебуває в маєтку задовго до цієї дати.

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Прес-служба колишнього гендиректора телеканалу «1+1» надіслала надіслала заяву журналістам Bihus.Info, у якій Ткаченко спростовує не задекларовану оренду маєтку на Трухановому острові, житлове будівництво на якому заборонене.

Місце чудове, тому в цьому році ми з дружиною орендували на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку в травні 2019 року, — повідомляється в заяві прес-служби.

Журналісти, втім, знайшли фотографії Ткаченка та його дружини, які свідчать, що подружжя перебувало в будинку та у маєтку задовго до травня. Зокрема, є фото, які датуються вереснем 2017 року, а також травнем 2018 року.

Ткаченко назвав заяву про те, що будинок належить йому і його не задекларували, нісенітницею і домислами. Водночас ЗМІ писали тільки про оренду маєтку, а також про те, що вона має бути задекларована нардепом.

Нагадаємо, що нардеп від «Слуги народу» користується маєтком в природоохоронній зоні Києва, який не задекларував. Маєток голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики складається із трьох споруд, земельна ділянка має площу 3,97 га. Її київська влада у 2015 році передала в оренду на 15 років у користування водно-спортивному комплексу ТОВ «Учбово-спортивний комерційний клуб «Україно».