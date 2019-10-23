Юрій Бровченко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128469-pidozruvanomu-v-derjavniy-zradi-eks-zastupnyku-ministra-ekonomiky-brovchenku-obrano-zapobijnyy-zahid.html

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Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці колишнього заступника міністра економіки часів уряду Володимира Гройсмана Юрія Бровченка.

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Також йому визначена сума застави, котра складає 3,4 млн грн, повідомляє портал судова влада України.

Бровченка правоохоронні органи підозрюють у державній зраді.

На думку обвинувачення, він підписав завідомо збитковий контракт з іноземною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на ДАХК «Артем». Загальна сума цього контракту складає 16,5 млн дол.

За інформацією слідства, на рахунки фіктивних офшорних компаній був перерахований аванс на суму 8,2 млн дол., який присвоїли собі учасники схеми, а замовлене обладнання так і не надійшло до України.

У разі сплати суми застави Бровченку доведеться носити електронний браслет, здати паспорт слідчому, повідомляти правоохоронним органам про місце свого перебування, не спілкуватися зі свідками у цій справі, а також прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді чи суду.

Медіапроект «Ґрати» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє, що адвокат Бровченка Сергій Стретович вже заявив, що на це рішення суду буде подана апеляція.

Нагадаємо, Бровченка співробітники СБУ затримали 22 жовтня в аеропорту Бориспіль.