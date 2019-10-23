Формула нарахування субсидій, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128467-kabmin-pereglyane-narahuvannya-subsydiy-u-2020-roci.html

Ракурс

Формула нарахування субсидій на комунальні послуги в Україні зміниться у 2020 році.

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В нинішньому опалювальному сезоні виплати не зменшаться, запевнили у Кабінеті міністрів, заяву якого оприлюднено сьогодні на урядовому порталі.

Чиновники зазначили, що всі, хто потребують допомоги, її отримають. Було запропоновано заходи, які зробили субсидії адресними. Це дозволило охопити більшу кількість незаможних отримувачів.

У коментарі уряду щодо ухваленої 20 жовтня постанови йдеться про зміну розміру базової норми плати за житлово-комунальні послуги. З 1 травня наступного року вона зросте для одержувачів субсидій із 15% до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

У 2019 році принцип розрахунку субсидій вже не змінюватиметься. Наразі розмір виплат визначається індивідуально: обов’язкова частка плати за комуналку менша, якщо у домогосподарства низькі доходи.

Нагадаємо, в жовтні прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів про запуск опалювального сезону в Україні. За його словами, проблемними є лише міста Сміла та Новий Розділ.