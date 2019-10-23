Децентралізація в Україні: райони замінять округами й ОТГ. Фото: silahromad.com.ua

https://racurs.ua/ua/n128468-decentralizaciya-v-ukrayini-rayony-zaminyat-okrugamy-y-otg-infografika.html

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Реформа децентралізації в Україні передбачає ліквідацію нинішніх районів, замість них буде створено округи, які складатимуться з об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

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Одна ОТГ не зможе входити до різних округів, повідомив перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов під час сьогоднішньої презентації змін до Конституції України щодо реформи місцевого самоврядування.

Також буде ліквідовано місцеві адміністрації, а на рівні округів створено префектури. Їх очільники — префекти — представлятимуть виконавчу владу.

За словами заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка, префекти призначатимуться і звільнятимуться президентом за пропозицією уряду.

Буде запроваджено ротацію префектів, один префект не зможе очолювати одну територію понад два роки, зате зможе очолювати іншу адміністративно-територіальну одиницю, — зазначив нардеп.

Серед повноважень префектів буде можливість скасування без рішення суду нормативних актів місцевих органів самоврядування, які загрожуватимуть територіальній цілісності та нацбезпеці України.

Корнієнко додав, що запропоновані зміни до Конституції щодо децентралізації вже погоджені з іноземними партнерами і будуть проголосовані у Верховній Раді в грудні-січні, після чого їх одразу спрямують на розгляд Конституційного суду.

В рамках реформи триває й підготовка нових пакетів законопроектів про місцеві вибори, держслужбу, префектури тощо.

Як відомо, для внесення змін до Конституції України парламент має двічі підтримати це рішення на двох сесіях ВР і остаточно ухвалити рішення конституційною більшістю (300 голосів).