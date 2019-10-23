Децентрализация в Украине: районы заменят округами и ОТГ. Фото: silahromad.com.ua

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Реформа децентрализации в Украине предусматривает ликвидацию нынешних районов, вместо них создадут округа, которые будут состоять из объединенных территориальных общин (ОТО).

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Одна ОТО не сможет входить в разные округа, сообщил первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов во время сегодняшней презентации изменений в Конституцию Украины по реформе местного самоуправления.

Также будут ликвидированы местные администрации, а на уровне округов созданы префектуры. Их руководители — префекты — будут представлять исполнительную власть.

По словам замглавы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, префекты будут назначаться и увольняться президентом по предложению правительства.

Будет введена ротация префектов, один префект не сможет возглавлять одну территорию более двух лет, зато сможет возглавлять другую административно-территориальную единицу, — отметил нардеп.

Среди полномочий префектов будет возможность отмены без решения суда нормативных актов местных органов самоуправления, которые угрожают территориальной целостности и нацбезопасности Украины.

Корниенко добавил, что предложенные изменения в Конституцию по децентрализации уже согласованы с иностранными партнерами и будут проголосованы в Верховной Раде в декабре-январе, после чего их сразу направят на рассмотрение Конституционного суда.

В рамках реформы продолжается и подготовка новых пакетов законопроектов о местных выборах, госслужбе, префектурах и прочее.

Как известно, для внесения изменений в Конституцию Украины парламент должен дважды поддержать их на двух сессиях ВР и окончательно принять решение конституционным большинством (300 голосов).