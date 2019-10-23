Формула начисления субсидий, фото: pixabay

https://racurs.ua/n128467-kabmin-peresmotrit-nachislenie-subsidiy-v-2020-godu.html

Ракурс

Формула начисления субсидий на коммунальные услуги в Украине изменится в 2020 году.

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В нынешнем отопительном сезоне выплаты не уменьшатся, заверили в Кабинете министров, заявление которого опубликовано сегодня на правительственном портале.

Чиновники отметили, что все, кто нуждаются в помощи, ее получат. Были предложены меры, которые сделали субсидии адресными. Это позволило охватить большее количество малоимущих получателей.

В комментарии правительства к постановлению от 20 октября речь идет об изменении размера базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги. С 1 мая следующего года она увеличится для получателей субсидий с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

В 2019 году принцип расчета субсидий уже не будет меняться. Сейчас размер выплат определяется индивидуально: обязательная часть платы за коммуналку меньше, если у домохозяйства низкие доходы.

Напомним, в октябре премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о запуске отопительного сезона в Украине. По его словам, проблемы возможны только в городах Смела и Новый Раздол.