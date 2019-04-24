Как оформить субсидию 2019. Фото: Ракурс

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Ракурс

Итак, вы выяснили, что можете рассчитывать на государственную поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг, примерно просчитали, на какую сумму субсидии назначат вашей семье. Напомним, что с 1 января нынешнего года вступают в силу новые правила выплат субсидий, связанные с монетизацией льгот. И даже если ваша субсидия на услуги ЖКХ была оформлена раньше, то «по-старому» вы получали ее только до конца отопительного сезона, и теперь ее нужно оформлять заново.

Какова сейчас процедура оформления субсидии? Где ее оформляют? Какие документы нужны для этого?

Документы, необходимые для оформления субсидии

Оформляют субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации (для арендаторов — по месту жительства). Для этого нужны следующие документы:

заявление на субсидию;

декларация о доходах (о том, какие доходы учитываются при определении размера субсидий, мы писали в одном из предыдущих материалов);

договор аренды, если вы арендуете жилье;

если вы оформляете субсидию на фактически проживающих в доме — документы о том, что кто-то из членов семьи с вами не проживает (о том, как получить такие документы, читайте здесь).

В декларации о доходах необходимо дать подробную информацию о жилье — общую площадь, отапливаемую площадь помещения, тип отопления, этажность дома. Кроме того, в этих документах дается полный список проживающих, с датой рождения, паспортными данными и идентификационным кодом.

В заявлении и декларации обязательно должна стоять отметка о согласии на обработку персональных данных, указаны адрес, номер счета и номер мобильного телефона.

В течение 10 дней с момента подачи заявлений сотрудники социальных служб проверяют указанную информацию и дают ответ по номеру телефона или письменно.

Три варианта подачи документов

Вариант первый — самому принести документы в органы социальной помощи — хорош тем, что сотрудники на месте могут сразу указать на допущенные ошибки при оформлении документов и помогут их исправить.

Однако документы на субсидию можно прислать заказным письмом. Наконец, есть и третий вариант — заполнить документы онлайн. Это можно сделать на портале Кабинета министров Украины. Заполнив формы онлайн, вы получите на почту сообщение о том, что документы приняты. Если в заполненные документы вкралась ошибка, вам об этом тоже сообщат на почту.

Но тут есть один нюанс: заполненные онлайн документы необходимо завизировать своей электронной подписью. Электронную цифровую подпись можно получить, например, в центре обслуживания граждан Государственной фискальной службы (проще говоря — в налоговой). Для получения подписи нужны:заявление в двух экземплярах, копия паспорта и идентификационного кода (разумеется, оригиналы тоже нужно иметь при себе).

Но есть еще один нюанс: если вы клиент «ПриватБанка», то электронную подпись можно сделать там, зайдя на сайт Аккредитованного центра сертификации электронных ключей «ПриватБанка».

Субсидия на услуги ЖКХ предоставляется с месяца ее назначения до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев. Неотапливаемым считается сезон с 1 мая до 30 сентября, отопительным, соответственно, — с 1 октября по 30 апреля.

О том, как в связи с монетизацией льгот будет выплачиваться субсидия на услуги ЖКХ, мы расскажем в следующем материале.