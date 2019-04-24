Як оформити субсидію 2019. Фото: Ракурс

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Отже, ви з'ясували, що можете розраховувати на державну підтримку при оплаті житлово-комунальних послуг, приблизно прорахували, на яку суму субсидії призначать вашій родині. Нагадаємо, що з 1 січня нинішнього року набувають чинності нові правила виплат субсидій, пов'язані з монетизацією пільг. І навіть якщо ваша субсидія на послуги ЖКГ була оформлена раніше, то «по-старому» ви отримували її лише до кінця опалювального сезону, і тепер її потрібно оформляти заново.

Яка зараз процедура оформлення субсидії? Де її оформляють? Які документи потрібні для цього?

Документи, необхідні для оформлення субсидії

Оформлюють субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в Управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (для орендарів — за місцем проживання). Для цього потрібні такі документи:

заява на субсидію;

декларація про доходи (про те, які доходи враховуються при визначенні розміру субсидій, ми писали в одному з попередніх матеріалів);

договір оренди, якщо ви орендуєте житло;

якщо ви оформляєте субсидію на тих, хто фактично проживає в будинку, — документи про те, що хтось із членів сім'ї з вами не проживає (про те, як отримати такі документи, читайте тут).

У декларації про доходи необхідно дати детальну інформацію про житло — загальну площу, опалювальну площу приміщення, тип опалення, поверховість будинку. Крім того, в цих документах дається повний список жильців, з датою народження, паспортними даними та ідентифікаційним кодом.

У заяві та декларації обов'язково має стояти відмітка про згоду на обробку персональних даних, вказані адреса, номер рахунку і номер мобільного телефону.

Протягом 10 днів з моменту подання заяв співробітники соціальних служб перевіряють вказану інформацію і дають відповідь за номером телефону або письмово.

Три варіанти подання документів

Варіант перший — самому принести документи в органи соціальної допомоги — хороший тим, що співробітники на місці можуть відразу вказати на допущені помилки при оформленні документів і допоможуть їх виправити.

Однак документи на субсидію можна надіслати рекомендованим листом. Нарешті, є і третій варіант — заповнити документи онлайн. Це можна зробити на порталі Кабінету міністрів України. Заповнивши форми онлайн, ви отримаєте на пошту повідомлення про те, що документи прийняті. Якщо в заповнені документи вкралася помилка, вам про це теж повідомлять на пошту.

Але тут є один нюанс: заповнені онлайн документи необхідно завізувати своїм електронним підписом. Електронний цифровий підпис можна отримати, наприклад, в центрі обслуговування громадян Державної фіскальної служби (простіше кажучи — в податковій). Для отримання підпису потрібні: заява у двох примірниках, копія паспорта та ідентифікаційного коду (зрозуміло, оригінали теж потрібно мати з собою).

Але є ще один нюанс: якщо ви клієнт «ПриватБанку», то електронний підпис можна зробити там, зайшовши на сайт Акредитованого центру сертифікації електронних ключів «ПриватБанку».

Субсидія на послуги ЖКГ надається з місяця її призначення до дати закінчення опалювального сезону, але не більш як на 12 місяців. Неопалюваним вважається сезон з 1 травня до 30 вересня, опалювальним, відповідно, — з 1 жовтня по 30 квітня.

Про те, як у зв'язку з монетизацією пільг буде виплачуватися субсидія на послуги ЖКГ, ми розповімо в наступному матеріалі.