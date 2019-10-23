Юрий Бровченко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128469-podozrevaemomu-v-gosudarstvennoy-izmene-eks-zamestitelu-ministra-ekonomiki-brovchenko-izbrana-mera.html

Ракурс

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего заместителя министра экономики времена правительства Владимира Гройсмана Юрия Бровченко.

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Также ему определена сумма залога, которая составляет 3,4 млн грн, сообщает портал судебная власть Украины.

Бровченко правоохранительные органы подозревают в государственной измене.

По мнению обвинения, он подписал заведомо убыточный контракт с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК «Артем». Общая сумма этого контракта составляет 16,5 млн долл.

По информации следствия, на счета фиктивных оффшорных компаний был перечислен аванс в размере 8,2 млн долл., который присвоили себе участники схемы, а заказанное оборудование так и не поступило в Украину.

В случае уплаты суммы залога Бровченко придется носить электронный браслет, сдать паспорт следователю, сообщать правоохранительным органам о месте своего пребывания, не общаться со свидетелями по этому делу, а также прибывать по каждому требованию в орган предварительного расследования, к прокурору, следственному судьи или в суд.

Медиапроект «Ґрати» на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает, что адвокат Бровченко Сергей Стретович уже заявил, что на это решение суда будет подана апелляция.

Напомним, Бровченко сотрудники СБУ задержали 22 октября в аэропорту Борисполь.