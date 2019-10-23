Мешканка Харківщини отримала умовний термін за неправдиву заяву про крадіжку грошей

Жительку Харківщини судили за неправдиве повідомлення про злочин, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n128471-dva-roky-pozbavlennya-voli-jytelku-harkivschyny-zasudyly-za-nepravdyve-povidomlennya-pro-zlochyn.html

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Куп’янський міськрайонний суд Харківської області ухвалив вирок щодо жінки, визнаної винною за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиві показання.

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Вона, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зателефонувала до поліції й повідомила про нібито скоєння щодо неї кримінального злочину, інформує портал «Судова влада України».

Крім того, засуджена, перебуваючи в приміщенні Куп’янського відділу поліції Харківської області, дала завідомо неправдиві показання щодо нібито викрадення в неї грошових коштів, будучи попередженою під розпис про кримінальну відповідальність за таке правопорушення.

Тож її засуджено до дворічного позбавлення волі з іспитовим строком в один рік. На громадянку також покладені обов’язки, передбачені ч. 1 і 2 ст. 76 Кримінального кодексу для осіб, звільнених від покарання з випробуванням (періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не виїжджати за межі України без погодження з правоохоронними органами тощо).

Нагадаємо, торік на Львівщині місцевого жителя засудили до двох років ув’язнення за завідомо неправдиве повідомлення про мінування.