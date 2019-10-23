Марике Верворт совершила эвтаназию, фото Agence France-Presse

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Ракурс

Марике Верворт, паралимпийская чемпионка из Бельгии, в 40 лет совершила эвтаназию.

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Уйти из жизни спортсменка решилась 22 октября. Об этом сообщает ВВС.

Неизлечимая болезнь мышц не позволяла ей нормально жить. Из-за недуга женщина испытывала постоянную боль и почти не могла спать. Также у нее часто были судороги.

Верворт рассказывала, что ее спрашивали о том, как ей удалось достичь успеха и добиться высоких результатов в спорте. Многим казалось это невозможным из-за лечения препаратами, которые практически съедают мышцы. Сама спортсменка отвечала, что спорт и гонки на инвалидной коляске тоже были своего рода лекарством от болезни.

В 2012 году спортсменка победила в гонке на колясках на 200 м во время соревнований в Лондоне. На Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро в гонке на дистанции 400 м и бронзу на дистанции 100 м. После участия на турнире в Бразилии чемпионка заявила, что готова к эвтаназии.

В Бельгии эвтаназия официально легализована. Верворт подписала документы, позволяющие сделать соответствующую процедуру, в 2008 году.