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Ракурс
Чиновники назвали причину загрязнения воздуха в столице

Загрязнение воздуха в Киеве: в КГГА назвали причину (ВИДЕО)

23 окт 2019, 15:56
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Загрязнение воздуха в Киеве на 90% вызвано выбросами автомобилей.

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Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук со ссылкой на результаты лабораторных исследований.

Ткачук отметил, что в Киеве наблюдается превышение нормы по продуктам горения до двух раз.

В Соломенском районе Киева, в Жулянах, зафиксировано превышение выбросов сернистого ангидрита и оксида серы в два раза, в Голосеевском районе — в 1,8 раза, в Святошинском районе — в 1,6 раза, — сообщил чиновник.

Ткачук подчеркнул, что катастрофических пожаров, которые бы влияли на экологическую ситуацию вокруг города, нет. Есть локальные источники воспламенения на торфяниках, на которые спасатели оперативно реагируют. Также зафиксировано возгорание свалки на площади 100 кв. м в Деснянском районе на границе с Киевом.

Чиновник отмечает, что никаких технических аварий с выбросом в воздух опасных веществ в Киеве также не было.

По его словам, к нынешней ситуации привела хозяйственная деятельность киевлян — выхлопные газы, сжигание листьев, твердотопливные котлы в частном секторе, а также запуск котельных из-за начала отопительного периода.

Плюс погодные условия не улучшают эту ситуацию, а наоборот — ухудшают, — отметил Ткачук.

Он подчеркнул, что из-за погодных условий выхлопные газы удерживаются в нижнем слое воздуха, из-за чего в Киеве можно наблюдать дымку.

Напомним, по данным интернет-сервисов по наблюдению за уровнем загрязнения, количество вредных веществ в воздухе значительной части Украины в эти выходные сравнялось с индустриальными районами Китая.

Источник: Ракурс


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