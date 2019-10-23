Новини України

Техпаспорт і права в смартфоні: уряд оголосив про запровадження онлайн послуг. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n128478-tehpasport-i-prava-v-smartfoni-uryad-ogolosyv-pro-zaprovadjennya-onlayn-poslug.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, анонсував впровадження електронних водійського посвідчення та техпаспорта на автомобіль. За його словами, сьогодні в уряді прийняли рішення, необхідні для запуску таких онлайн-послуг.

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Глава уряду зазначив, що проекти будуть реалізовані в рамках послуги «Держава в смартфоні». Найближчим часом перелік цифрових послуг буде розширено, заявив Гончарук, слова якого наводить прес-служба уряду.

Обидва проекти будуть введені найближчим часом в тестовому режимі. За словами Гончарука, незабаром почне свою роботу мобільний додаток з цими послугами.

Це означає, що абсолютно всі водії можуть не носити з собою права кожен день, а власники автомобілів ще і техпаспорта. Це на першому етапі. Потім зробимо так, що і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку. Наша мета — до 2024 року всі послуги перевести в онлайн, — сказав Гончарук.

Крім того, в уряді сьогодні схвалили законопроект, який дозволить замовляти автомобільні номери через інтернет у будь-якого виробника. У такому випадку, при реєстрації транспортного засобу його власник отримає свідоцтво про реєстрацію з обраним номерним знаком. Після цього він може замовити необхідний йому номер у будь-якого виробника.

Нагадаємо, про наміри завершити проект «Держава в смартфоні», покликаний мінімізувати контакти бізнесу з чиновниками, Зеленський заявляв під час зустрічі з молоддю в рамках свого візиту в прифронтовій Маріуполь.