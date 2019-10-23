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Корупційний скандал у Раді: Арахамія приведе на «1+1» свідка у справі про хабарництво, фото — ТСН

Старі депутати втягують молодих у схеми: Арахамія приведе на «1+1» свідка у справі про хабарництво у Раді

23 жов 2019, 16:08
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Керівник фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія приведе у студію каналу «1+1» свідка у справі про хабарництво у Верховній Раді. Це буде особа, яка була свідком того, що членам фінансового комітету пропонували гроші за негативне голосування під час засідання комітету парламенту.

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Про це нардеп розповів сьогодні під час брифінгу в Києві. Ефір, про який розповів Арахамія, відбудеться увечері 24 жовтня.

На ремарку журналістів про те, чому нардеп не може розповісти про свідка вже сьогодні і не влаштовувати шоу, він відповів: «Сьогодні у вас вже є новини, а завтра ви їх ще матимете».

Арахамія розповів, що в «Слузі народу» вже знайшли поліграфолога, готуються відповідні питання, а деякі нардепи з його фракції вже пройшли перевірку.

Спочатку були сигнали про 25 тис. дол., потім інші люди сказали про 30 тис. Це внутрішні підозри про спробу підкупу, тому ми працюємо із поліграфом. Якби була інформація про гроші, тут говорили б прокурори з вами, — заявив Арахамія.

Він також звинуватив у тому, що сталося «старих депутатів», які буцімто хочуть втягнути недосвідчених «молодих» у свої схеми.

Нардеп розповів, що реакція президента на скандал була для нього передбачуваною і він наказав з’ясувати усі обставини можливої корупції в лавах партії «Слуга народу».

Арахамія також повідомив, що під час засідання фракції «Слуги народу», яке відбудеться у понеділок, 28 жовтня, вирішуватимуть ситуацію, яка склалася із їхнім колегою Євгеном Шевченком, який був в ефірі пропагандистського російського каналу.

Нагадаємо, що сьогодні перший заступник Арахамії Олександр Корнієнко розповів, що партія «Слуга народу» проведе перевірку на поліграфі своїх нардепів-членів фінансового комітету після зустрічі фракції та залучення необхідних експертів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо фактів, оприлюднених у ЗМІ про одержання 30 тис. дол. хабара за голосування проти ухвалення законопроекту про ліквідацію корупційних схем із об'єктами нерухомості. САП розслідуватиме можливий корупційний злочин 11 народних обранців, членів парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вони буцімто за гроші проголосували на комітеті проти законопроекту, що ліквідовує корупційні схеми.

Джерело: Ракурс


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