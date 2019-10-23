«Слуга народу» в понеділок вирішить, чи виганяти нардепа Шевченка за ефір із пропагандистами. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n128480-sluga-narodu-v-ponedilok-vyrishyt-chy-vyganyaty-nardepa-shevchenka-za-efir-iz-propagandystamy.html

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«Слуга народу» може виключити зі своїх лав народного депутата Євгена Шевченка, який напередодні виступив на одному з російських пропагандистських каналів і відзначився низкою скандальних заяв.

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Перед цим ефіром Шевченко звертався до фракції і йому була дана рекомендація не виходити на зв’язок із пропагандистами, але прямої заборони не було, заявив сьогодні журналістам заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, фракція не може позбавити Шевченка депутатського мандата, але може виключити його зі своїх лав.

Рішення стосовно Шевченка ухвалюватимуть на засіданні фракції у понеділок, 28 жовтня.

За даними джерела «РБК-Україна», у «Слузі народу» негативно сприйняли появу Шевченка в ефірі російських пропагандистів, а окремі депутати заявили, що їхній колега перетнув «червону лінію».

У свою чергу заступник голови фракції Євгенія Кравчук наголосив, що ніхто не уповноважував Шевченка на озвучування будь-яких позицій партії.

Нагадаємо, що Шевченко по відеозв’язку вийшов в ефір одного з російських каналів, під час якого коментував ситуацію на Донбасі, відносини України з РФ та акції протесту проти капітуляції української сторони. При цьому свої заяви він видавав за позиції народу України.