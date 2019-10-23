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Кличко рассказал, когда в Киеве включат отопление. Фото: РБК

Кличко рассказал, когда в Киеве включат отопление

23 окт 2019, 16:53
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Отопление в Киеве включат с четверга, 25 октября. Уже завтра все жилые дома столицы будут подключены к системе централизованного отопления.

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Такое заявление сегодня сделал мэр Киева Виталий Кличко. Следующая неделя несет похолодание, по причине чего необходимо начинать отопительный сезон, сказал киевский городской голова в эфире радиостанции Киев FM.

При этом Кличко отметил, что на сегодняшний день столица полностью готова к началу отопительного сезона.

На сегодня Киев готов к началу отопительного сезона. В частности, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго уже заменило более 80 км изношенных теплосетей. Работы дальше продолжаются, — сказал он.

Напомним, что отопительный сезон уже стартовал в части областей и столице Украины. Тепло начали подавать в объекты социальной сферы: медучреждения, школы и детсады.


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